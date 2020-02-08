郭柏均8日在律師的陪同下，本人出面回應與太太林咚咚婚姻一事，他與太太的關係早就到達臨界點了，前年十二月又被爆出與雪碧的婚外情，為此他極力撇清與雪碧並無生子，「純粹是公司與下屬的關係。」也請媒體們不要再攻擊雪碧，給予雪碧私人空間。

太太泣訴他這一年先生都不曾回家過，他反駁說：「我仍維持一兩周與孩子見面。」關於不給家用錢的一事，「每個月至少給五萬家用，最高多達二十萬，孩子們的食衣住行，車貸、房貸，甚至太太的學貸，第四台、網路費都是由我來承擔。」他坦言最大的痛苦是還得承受太太的惡言相向，「一周吵架將近五天，精神備受折磨，聽到簡訊聲都會害怕。」壓垮婚姻最後的稻草線則是太太把他辛苦賺來的20萬丟在地上，當著孩子面說：「爸爸賺的臭錢不要撿。」這讓他下定決心要離家。

夫妻兩人婚姻當中溝通不當、暴力相向，「簽了好幾十張離婚協議書，每次都要去戶政事務所辦時，太太會說得先準備兩百萬、五百萬、一千萬的金額，她才願意離婚。」婚姻走到了盡頭，他希望事情能夠趕快落幕，未來有機會能夠好好談孩子的監護權。當他得知太太成為節目班底後，也很誠心祝福太太，不忘誇太太在照顧孩子方面真的非常好，最後對於孩子，他眼眶泛紅地說：「爸爸對不起你們。」

(中時 )