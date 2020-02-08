2月1日從香港出發的美國遊輪「威士特丹號」（Westerdam）因為被指船上有疑似感染新冠病毒肺炎的患者，繼日本、拒絕入境要求、台灣4日拒絕部份旅客下船後，關島7日也不准遊輪靠岸。船公司重申船上沒有感染新型肺炎的病例，並指會向乘客全數退款。

日本國土交通省資料顯示，船上有1455名乘客、802名組員，其中有5名日本人，乘客以西方遊客為主。2月1日從香港出發，原訂停靠菲律賓馬尼拉、台灣高雄、日本沖繩、南韓，再到日本福岡、靜岡，預計15日抵達橫濱。但遭菲國拒絕靠港入境，在台灣的行程也被迫縮短，部分身體不適的人不准下船。該船5日駛離台灣高雄港後，8日原訂要停靠日本那霸，因為據傳38名旅客出現發燒症狀，無法停靠其他國家的港口，至今漂流中，船上也無儀器檢驗，所以疫情不明。

根據朝日新聞報導，加拿大籍乘客表示，船上的飲食充足，但「不知還要飄流到何時，好想快點回家」。7日船上的廣播已通知接下來的行程中止，要等美國船公司找到新的目的地，並會全額退費給旅客。

關島總督辦公室7日發表聲明，拒絕美國國務院請求，表示無法讓「威士特丹號」靠岸。聲明提到，政府的義務是保護關島人民，雖然關島準備好應對新型冠狀病毒的潛在影響，但無法在同一時間對1,400多名遊客進行檢疫、隔離或治療。

船上有澳洲籍乘客大嘆遊輪如今遭遺棄，變成「無家可歸」的海上孤兒。

威士特丹號的母公司荷美遊輪公司（Holland America Line）發表聲明指，公司正在尋找可以讓「威士特丹號」停靠的港口，讓乘客可以上岸。目前正評估不同選項，並與不同政府合作找出解決方法。據報導，船家正與美國國務院、美國海軍、荷蘭政府接洽，停靠的港口可能是夏威夷或阿拉斯加。

荷美遊輪公司指遊輪目前並非被隔離檢疫的狀態，沒有理由相信船上有感染新型冠狀病毒的人士。目前船上燃料和食物供應均充裕，船上乘客也絕對安全。並提供免費網路和電話服務讓乘客聯絡親友，也全額退款給乘客。遊輪原定2月15日在日本橫濱啟航的行程亦已取消。

(中時 )