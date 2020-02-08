武漢肺炎疫情造成口罩大缺貨，又傳出衛生紙原料與口罩相同即將缺貨，造成瘋狂搶購的「衛生紙之亂」，法務部８日發出新聞稿表示，已責由台灣高檢署、調查局等相關單位，雷厲風行速查嚴辦，決不寬貸。

法務部指出，衛生紙原料與口罩確實不同，目前國內供需正常、充裕，是民眾日常生活必備用品，若故意造謠生事，造成民眾恐慌搶購，即涉嫌不法。法務部已責由台灣高檢署，要求所屬各檢察機關透過已啟動的查緝民生犯罪聯繫平台，主動與警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關密切聯繫，並積極配合各地稽查狀況，若有涉及刑責情事，將依法速查嚴辦，若有涉及違反社會秩序維護法，將交由警方依法裁罰，若涉及違反其他行政罰，將移由權責機關依法裁處。

法務部也呼籲各界，在防疫總動員的非常時期，大家應齊心防疫，不要再恣意造謠或傳述任何不實訊息，以免造成社會不安。

此外，法務部長蔡清祥也指示，查扣的防疫物資若符合防疫需求，在法令許可範圍內，法務部將積極配合主管機關徵用程序協助辦理。

(中時 )