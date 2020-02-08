武漢肺炎鬧得民眾心惶惶，口罩之亂在台遲遲無法找到最好解決方法，儘管政府及疫情指揮中心不斷宣導，不需要隨時戴口罩，但許多人仍認為，外出不戴口罩，真的很難心安。奇美醫師陳冠廷想出妙點子，自製「可換濾材」的布口罩，不但能每日穿戴，過濾效果甚至和醫療口罩差不多！

本周口罩實名制上路至今，還是有許多民眾藥局排不到口罩，奇美醫師陳冠廷在臉書傳授如何自製可更換濾材的布口罩。陳冠廷指出，早期在醫療人員就是使用布口罩，因為後來發明拋棄式口罩便宜方便使用，才普遍流行。

陳冠廷指出，早期在醫療人員就是使用布口罩，有鑒於線在鬧口罩荒，便發明了可更換濾材的布口罩。（摘自臉書：陳小廷）

陳冠廷分析，市面上的外科口罩密合效果也不是百分百，但布口罩民眾又擔心沒辦法過濾病毒飛沫，那該怎麼辦？於是，他發明了可更換濾材的布口罩。

陳冠廷指出，其實不一定要醫用口罩的「熔噴不織布」才行，一般的不織布也可以。例如新的抹布、尿布、紗布、濕紙巾、衛生棉⋯⋯都是。陳冠廷舉例，自己用濕紙巾乾燥後塞進口罩內層，自製的布口罩都完成了！

一般的不織布如新的抹布、尿布、紗布、濕紙巾、衛生棉⋯⋯都可以乾燥後最做為口罩濾材。（摘自臉書：陳小廷）

陳冠廷分享，自己在麻醉病患、看診時都是戴自製口罩，他指出，只有在急診、開刀房等容易有血液交換的診間才需要配戴專門醫療外科口罩。並表示，我自己戴布口罩都夠了，你（民眾）也一定夠了！

(中時電子報)