中國大陸武漢肺炎疫情延燒，民生物品如口罩、藥用酒精及衛生紙等均搶購一空， 醫師建議除了在密閉空間戴上口罩外，個人手部清潔同樣重要，酒精現在被搶購一空，次氯酸水成了新選擇。

以大家常用的酒精來說，台大微生物與生化學研究前所長潘子民表示，許多民眾有錯誤觀念，認為濃度越高的酒精殺菌效果越好，然而酒精滅菌是透過脫水作用讓細菌死亡，濃度95％酒精會讓細菌蛋白脫水過於迅速，使細菌表面蛋白質形成了一層包膜，讓酒精難以滲入內部讓細菌脫水，因此影響殺菌效果，75％殺菌效果為最佳。

潘子民說，現在酒精被搶購一空，次氯酸水成了絕佳選項，次氯酸特性為強烈的氧化力，能使微生物的蛋白質氨基酸氧化分解而失去活性，導致代謝機能障礙死亡，雖然次氯酸水可能不像酒精那樣通俗，不過近期許多里長從旺旺集團免費領取發放的「水神抗菌液 」就是次氯酸水的一種，抗菌效果完全不亞於酒精。

旺旺集團旗下的水神抗菌液已通過國內外多家權威機構認證，對各種強力的病原性細菌等具有優異的抗菌效果，PH值符合人體酸鹼，對環境無污染殘留，目前已廣泛應用於學校、醫院等場所，成了對抗武漢肺炎疫情的一大助力！

(中時 )