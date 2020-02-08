行政院長蘇貞昌在臉書宣導：我們一人都只有一粒卡臣。請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉。（取自蘇貞昌臉書）

行政院長蘇貞昌在臉書宣導，「我們一人都只有一粒『卡臣』，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉。」國民黨台北市議員游淑慧批評，「卡臣」有幾個大家都知道啦，蘇院長覺得自己很幽默嗎？自以爲有趣嗎？

新型冠狀病毒肺炎（NCP，武漢肺炎）疫情升溫，帶動酒精、口罩等防疫商品搶購潮，有LINE群組訊息誤傳因正在趕工做口罩，生產衛生紙原物料恐怕不夠，加上謠傳大陸工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現搶購潮，台灣美式賣場好市多也傳出民眾瘋搶情形。

蘇貞昌日前在臉書發文表示「無論你再怎麼會『臀』，我們一人都只有一粒『卡臣』」，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉，原料沒有在缺，請不要亂傳謠言、「現在搶買只會讓你虧錢」。

蘇貞昌指出，衛生紙是用紙漿做的，原料從南美進口，不是中國；口罩是用不織布做的，是塑膠製品（PP），台灣就有工廠生產。

蘇貞昌說，擴產口罩不會影響衛生紙，衛生棉、尿布也都不會缺料，現在去搶去囤，反而虧錢。

不過，國民黨台北市議員游淑慧批評，「卡臣」有幾個大家都知道啦，蘇院長覺得自己很幽默嗎？自以爲有趣嗎？身為行政院長的蘇貞昌，不心疼所有早上六點開始排隊的民眾嗎？搶口罩、搶衛生紙是人民的無奈！

(中時電子報)