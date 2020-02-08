武漢台辦昨提出對武漢返台確診病例的質疑，昨衛福部在記者會上指該確診者症狀很輕微。武漢台辦今晚再提出質疑，對台灣提出七問，包括為何台通報大陸的17個病例，僅這位沒有公佈年齡、性別，也指出，這位確診患者在7日上午後已經聯繫不上，「我們難免擔心」。

武漢台辦7日指，經聯繫這位確診者，他稱自己一切正常，CT檢查也正常，對此提出質疑，衛福部長陳時中則強調確診應該科學嚴謹。

新華社8日訪問武漢台台辦負責人指出，病例確診應該科學嚴謹，如果確診就應該及時採取相關措施，但台灣7日披露的信息很有限，確切情況究竟怎樣，目前還是不甚明了。

他說，7日上午以後，武漢台辦工作人員已經聯繫不上這名台胞，我們難免擔心，基於疫情防控的需要以及我們對台胞健康的關心，希望台灣衛生機構對一些問題作出具體、確切的真實說明。

武漢台辦負責人提出了七問：一是，這個病例是在什麼時候確診的？確診前採取了哪些檢查檢測手段？有哪些具體判斷確診指標？二是，既然確診了，為什麼當事人和家屬迄今未被告知？三是，確診後，有沒有按規範進行流行病學史和密切接觸者調查？我們迄今沒有獲得台灣方面理應提供的這方面信息。

四是，確診後是否採取了醫治措施？如實施了醫治，情況怎麼樣？五是，在台灣迄今宣布的17個確診病例中，其他病例都公佈了患者年齡、性別、近期旅行史或某些症狀的描述，為什麼唯有這名台胞病例既沒有公佈年齡、性別也沒有其他必要的描述？台灣衛生機構人士7日被問到才說他「症狀確實很輕微，也沒有肺炎」，這個情況為何此前不及時主動公開？六是，對這名台胞採取的隔離觀察措施與其他同機返回台胞有什麼不同？七是，對這名台胞確診後，有沒有對同機返回其他200多名台胞採取進一步檢查檢測措施？

武漢市台辦負責人表示，這個確診病例存在許多疑點，以上這些問題，很多台灣同胞也非常關切。大陸也需要獲得更多信息，以便在武漢開展相關疫情防控工作。希望台灣方面盡快、如實、公開作出說明。她也呼籲台灣配合大陸運送工作，讓台胞盡快返鄉，不要再找各種藉口和理由阻擋他們回家。

(旺報 )