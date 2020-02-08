英國上周五正式脫歐，雖然外界預期脫歐過度期可能延續至年底，但受不明確的勞工與移民政策等影響，英國科技業正為如何解決雇用海外科技人才而頭痛。

專家認為脫歐後立即讓英國雇主面對科技人材供應更緊張的問題，使許多企業在雇用上採謹慎態度。

軟體商Micro Focus產品長高奎（Tom Goguen）表示，該公司已成立工作委員會以觀察脫歐後情勢發展，讓公司根據情況來釐定應對計劃。他不認為相關法令的潛在轉變會對公司構成重大影響。

但部份新創科技公司指，簽證、工作許可證和其他相關雇用問題等不明確因素，已趕走許多技術人才。

新創人工智慧（AI）公司AimBrain執行長蘇塔斯（Andrius Sutas）指出，求職者會擔憂脫歐影響，該公司已為此擬定應變計劃。因為部份可能被錄取的求職者因脫歐問題而選擇到AimBrain的歐洲對手工作。

根據Dealroom和Tech Nation資料，英國新創AI企業去年合計得到創投界提供約32億美元資金，較2018年增加23％。若英國AI產業因脫歐而招募不到所需要人才，勢必影響創投界信心。

(工商 )