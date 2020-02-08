載有1,700多名旅客的麗星郵輪「寶瓶星號」今（8）日停靠基隆港檢疫，兆豐保險表示，有36位旅客投保該公司「郵輪旅遊綜合保險」，該公司啟動「旅程延誤補償」理賠相關事宜。

兆豐保險表示，麗星郵輪「寶瓶星號」原定109年2月7日下午4點返台，因武漢肺炎疫情延燒，延至今（8）日上午始停靠基隆港。據統計，船上共有36位旅客投保該公司郵輪旅遊綜合保險，符合該項保險商品之「旅程延誤」條件，故將啟動旅程延誤補償，基於關懷客戶善盡企業社會責任立場，該公司主動清點出保戶後，將主動聯繫保戶，並啟動快速理賠機制。

兆豐保險表示，由於中央流行疫情指揮中心已宣布自109年2月6日禁止國際郵輪靠泊我國港口，期間為109年2月6日至109年3月31日。因此，針對先前已投保郵輪旅遊綜合保險之保戶，此段期間，因保戶無法自台灣港口搭乘郵輪，該公司將主動聯繫保戶，辦理保單退保及退費手續。

(工商 )