天后莫文蔚（Karen）日前舉行「絕色」世界巡演，將近18個月赴各地演出，為了護嗓及維持完美身形，她特地避吃咖啡、油炸、巧克力、辛辣等，尤其不吃麻油類避免封喉，她日前趁著農曆年回香港過年，面對美食當前小小破戒，笑說：「現在處於休息狀態，想吃什麼就吃什麼，不過也不能放肆！點到即止就最滿足了」。

莫文蔚透露，雖然莫家過年沒有特定習俗，但全家到齊一起吃飯就算是過節，她也趁機在家當媽媽的乖女兒，陪伴媽媽一起收拾舊物，發現不少珍貴的照片及小東西，她說：「最近是忙著幫媽媽收拾東西，找到很多小時候珍貴物件出來」，重拾許多舊回憶。

莫文蔚大年初三開工錄音。（莫家寶貝工作室提供）

春節期間陪玩媽媽，莫文蔚也將飛英國陪伴老公團圓，並共度元宵佳節。因老公不愛吃糯米做的食物，莫文蔚笑說：「可是不會做湯圓了，我們會出去吃飯慶祝吧」。而下週五剛好是西洋情人節，莫文蔚坦言夫妻兩人不太會因節日互相送禮，反而是平常到各國，看到特別適合對方的就會買下來送對方，更透露「老公到現在還是每一年會送我一枚戒指，我們已經是邁入第九年的婚姻了」，甜蜜十足羨煞他人。

莫文蔚也許下新年新願望：「身體健康是最重要！希望所有人都一切安好！」近期因新型冠狀病毒影響，她提到防疫雖然重要，但大家不用給自己太大壓力：「我覺得現在自己做好本份，只要保持良好的清潔衛生的習慣，不用給自己太大壓力，反而可能會弄巧反拙。祝福大家都要好好的啊」。一向閒不下來的她大年初三也開工錄音，日前更在臉書推出「莫家寶貝工作室」預告影片，當中可見她化身神秘貓女，短短一分半鐘影片，讓粉絲相當期待2020年新驚喜。

(中時 )