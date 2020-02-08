武漢疫情來勢洶洶，國內觀光旅遊業者憂心忡忡。交通部長林佳龍8日表示，觀光局規劃「紓困振興計畫」，包括有紓困、復甦及振興，紓困部分目前籌編44億元預算，將幫忙觀光業者度過難關。他並向業者喊話，期待不要裁員及放無薪假，在疫情危機中轉型、升級，重新提升台灣的觀光環境。

林佳龍指出，「紓困振興計畫」不只是過去的秋冬遊方案，在近期3個月到半年、疫情影響觀光的嚴峻階段，以國內旅遊為主，鼓勵業者、地方政府推出特色活動及地方區域聯盟帶動觀光聯盟。

林佳龍指出，因應武漢疫情，交通部推動短、中、長期因應措施，包括短期的紓困、中期的復甦及長期進一步的振興計畫。短期內幫助觀光業、公共運輸業者度過難關的紓困計畫，目前籌編44億元預算，用來彌補因為疫情影響不能出團、接團及墊付款、周轉等問題。

他並以17年前SARS的經驗指出，當時，不少業者利用疫情期間進行體質調整及數位化，只要台灣的防疫工作做得好，在疫情過後，全世界的觀光客都會到台灣來。

林佳龍強調，期待旅行業者不要裁員及放無薪假，可在疫情嚴峻期間可進行人才培訓及數位轉型。他舉例說明，針對導遊等人員進行語言訓練，可提升國際觀光競爭力；在全世界競爭激烈時可推動數位轉型，迎接智慧觀光時代的來臨。

(中時 )