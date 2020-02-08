華梵大學港澳生宿舍房間內的日常用品一應俱全。（華梵大學提供）

華梵大學今、明（8、9日）將接回19名港澳生返校就學，今天上午已先由專車前往桃園機場接回首批5名港生，並配合政府規定將三棟樓館及宿舍改建為「學生健康關懷區」，以一人一室獨立衛浴進行14天的居家檢疫管理，同時建置手機社交媒體關懷群組與臉書加油團，每天由師長透過群組為檢疫中的學生加油打氣。

華梵大學將於2月25日開學，全校共有41名港澳生，除了1人在西班牙交換學習、3人寒假留校未返家、18人決定暫不返台而加入學校安心就學計畫，其餘19名港澳生為符合開學前居家檢疫14天的規定，共分今、明兩日返校，今日首批接回的為就讀美術與文創學系、智慧生活科技學系及智慧生活設計學系共5名香港學生，明日則有14名港澳生回台。

華梵大學特別清出原為教職員宿舍的文化村A、C兩棟個人套房，以及備有床組與衛浴的教學大樓霓虹館，作為港澳生14天居家檢疫的住所，三棟建物只有港澳生進出、入住，且做到一人一間、每人皆有專屬獨立衛浴配備，部分房舍更有乾濕分離淋浴空間，完全符合政府所訂的高規格防疫標準。

華梵大學運動健康中心金敏玲主任表示，對於暫時留在港澳地區未及來台的學生，學校已引進自拍機器人遠距教學平台，將於開學後正式啟動，屆時學生在家使用手機即可上課，學習權益不受影響，仍可順利完成學業。

(中時 )