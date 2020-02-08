首批武漢回台包機名單引爆爭議，比原先的名單多出3人，其中一人還是確診病例，湖北武漢台胞返鄉救援會長徐正文惹來抨擊不斷。徐正文到底是誰？引發各界好奇，武漢台協會長蕭永瑞直言，跟徐正文不熟，「說到底，他跟誰都沒有關係」。

蕭永瑞接受《遠見》專訪時表示，當時滯武漢台商返台一事，商議還未告一段落，徐正文

卻頻頻對外發表看法，讓她很不能認同。她表示，徐正文既跟武漢台協沒有關係，台企聯也沒委託他協助。他們是用微信群發布消息，也不知徐正文是怎麼進來群組的，他甚至把微信群裡的人變成他自己的小群。

蕭永瑞更直言，跟徐正文並不熟。她甚至說，徐正文跟民進黨政府沒關係，民進黨也以為他是國民黨的人，大陸方面還想國民黨怎麼會這樣做事，「說到底，他跟誰都沒有關係」。對名單引發爭議，她則表示，武漢返台包機一波三折，好不容易敲定3日成行。而搭包機回台不是向武漢台協，而是向台辦申請，因此名單並不是她掌控的。

針對蕭永瑞的說法，網友不禁傻眼說，「還是沒說名單怎麼來的。」、「覺得什麼都沒說。」

(中時電子報)