陳文茜問葉金川、楊志良，到底該不該戴口罩？（影片自24:45開始)

知名主持人陳文茜昨（7日）在Yahoo網路節目《茜問》談起「要不要戴口罩」問題，意外讓前衛生署署長楊志良有感而發，直指口罩之亂的亂源是「這個人」要負責，引發網友熱議。

陳文茜在節目中聊到要不要戴口罩議題，兩位專家葉金川、楊志良都異口同聲地說：「NO！」葉金川更稱現在沒疫情就戴口罩，如果有疫情的時候不就是要穿太空衣？

楊志良強調口罩要留給需要的3種人使用，第一種是醫療照顧提供人員，包括掃地阿姨、醫師等、第二種是高風險重大傷病的患者、第三種是長時間、短距離要面對很多人的人，例如櫃台小姐就需要戴。

楊志良認為把這3種人滿足了，整個社會就會安定，更直言口罩之亂的亂源，行政院長蘇貞昌要負責，「我們要承認我們口罩是不夠用的，如果照今天的標準（7天領2片)是絕對不夠用的」、「你想想看你十塊錢可以買兩個口罩，這變成我的福利，我不想買也要買」，不然也會有人借其他人的健保卡去買。

(中時電子報)