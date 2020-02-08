近期因2019新型冠狀病毒（NCP）疫情，導致所有大型活動全部暫停，但象徵驅除瘟疫的世界三大民俗慶典「台南鹽水蜂炮」依舊在元宵節兩天盛大舉行，甚至比往年吸引更多遊客。種子音樂創辦人田定豐也特地現身，喊話：「希望神明保佑疫情趕快好轉，所有的人都可以平安健康。」

種子音樂創辦人田定豐體驗台南鹽水蜂炮。（混種時代提供）

近年醉心旅遊攝影，帶著相機跑遍20多國並成為專業旅遊作家的田定豐，除了參加過印度、日本、印尼與秘魯等國的傳統祭典外，早在多年前參加鹽水蜂炮，但回想初體驗，田定豐表示：「當時因為沒有做功課研究，以為只要穿厚一點衣服就能擋住萬炮齊發，不料卻讓蜂炮在羽絨服上炸出三個洞還著火，幸好同伴即時幫他撲滅，讓他一直餘悸猶存。」

田定豐參加鹽水蜂炮，備好全身防炸裝備，包括防火衣、安全帽、口罩、護頸麻布、長靴、長襪、膠帶及手套和耳塞一應具全。（混種時代提供）

今年因疫情嚴重，許多大小活動被取消，鹽水蜂炮反而更盛大舉辦，推出上百座蜂炮城，田定豐坦言：「事前看到比往年更多的砲火，其實會有點害怕。」雖對火燒身還有陰影，他今年備好全身防炸裝備，包括防火衣、安全帽、口罩、護頸麻布、長靴、長襪、膠帶及手套和耳塞一應具全，再度肉身衝鋒陷陣的他更帶同事一同體驗。

田定豐赴鹽水蜂炮為疫情祈福。（混種時代提供）

他表示：「再次來參加主要當然是為了祈福，其次則是感嘆台灣的文化保存度越來越低，這種無形之產流傳下來的民俗慶典針的非常珍貴，因為他代表了台灣一段歷史故事以及精神傳承，而且讓我們感動的是，鹽水蜂炮是家家戶戶自行募資，自發性搭建砲台來延續傳統，確保屬於台南鹽水的文化祭典可以傳承下去，深文台灣人有機會一定要來親身體驗一下傳承百年的文化。」

(中時 )