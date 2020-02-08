韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和睽違2年再度來台，是武漢肺炎襲台期間首組在台演出的韓國藝人，8日晚在台大體育館開唱，雖未取消下午粉絲看彩排場的福利，但為防疫鄭仍戴口罩進行彩排，並貼心提醒現場粉絲說：「謝謝大家，你們開心嗎？我很開心，不要生病了。」

正式開演時，鄭容和從舞台中央和鋼琴一起升起，邊彈琴展現音樂才華，邊和台下2200位粉絲談情，告白大喊：「我愛你們！」在唱完夯曲〈Can’t Stop〉後，他全程用中文說：「大家好我是鄭容和，首先非常感謝大家，在這麼敏感的時期也能來到現場，謝謝大家，希望大家可以安全享受今晚的演唱會。」

鄭容和開場用鋼琴彈奏〈Still〉，展現音樂才華。（Applewood Taiwan 提供）

接著鄭容和繼續說：「總之，真的是好久沒見了，我非常非常，我非常想念你們，我想死你們了，在演唱會上想讓大家知道，雖然鄭容和暫時離開過大家，但我一直都陪在你們身邊，因為好久沒有見到大家，所以希望能把我的故事都講給你們聽，希望能夠多多聽到大家的聲音。」最後他形容粉絲們是他的座標，也希望自己能成為粉絲心中的座標。

逢疫情期間，主辦單位在會場入口架設了兩台紅外線熱感應儀器，另備有額溫槍6台，每個工作帳篷都配有消毒噴劑，觀眾需戴口罩才能入場，且進場前要噴酒精消毒，而必需接觸到觀眾的工作人員，也都要配戴手套跟口罩。

另鄭容和7日抵台，昨一整天都待在飯店，沒出門專心準備演出，連晚餐都叫room service，吃了班尼迪克蛋佐生菜還有雞胸肉，頂多到飯店健身房運動，恐也擔心受到疫情影響。

(中時 )