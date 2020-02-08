北市士林某景觀餐廳，8日下午6時發生火警，火勢由餐廳旁的小倉庫延燒，因餐廳內有大量樹木景觀，造成大火蔓延，所幸無人受傷，消防人員到場緊急滅火，在7時47分順利控制火勢。

這家位在中社路的餐廳，傍晚時大火突然竄燒，消防人員費時1個多小時，終於順利滅火，但詳細起火原因仍需進一步調查。

這家花園餐廳小有名氣，擁有千坪的開放空間及花園造景，另有舞池以及親子園地，火災發生後周遭道路已進行交通管制，目前仍未排除。

(中時電子報)