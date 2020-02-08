外雙溪花園餐廳晚間火警 黑夜中延燒火勢驚人 20:052020/02/08 中時電子報 湯萱樂 、中時、 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 士林某景觀餐廳傍晚發生火警。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林某景觀餐廳，8日下午6時發生火警，火勢由餐廳旁的小倉庫延燒，因餐廳內有大量樹木景觀，造成大火蔓延，所幸無人受傷，消防人員到場緊急滅火，在7時47分順利控制火勢。 這家位在中社路的餐廳，傍晚時大火突然竄燒，消防人員費時1個多小時，終於順利滅火，但詳細起火原因仍需進一步調查。 這家花園餐廳小有名氣，擁有千坪的開放空間及花園造景，另有舞池以及親子園地，火災發生後周遭道路已進行交通管制，目前仍未排除。 (中時電子報) #餐廳 #外雙溪 #花園 #晚間 #延燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 春酒相繼喊卡 肉品需求恐降 04:102020/02/04 產業．科技 武漢疫情延燒 散熱族群倒地 04:102020/02/04 證券．權證 疫情延燒 歐、美股票基金臉綠 04:102020/02/04 投資理財 日專家直言 疫情延燒 東奧前難結束 04:102020/02/04 藝文副刊 NBA》疫情延燒 聯盟要求各隊別去大陸 09:372020/02/04 體育 肺炎疫情延燒 國銀101台籍員工 留守大陸 04:092020/02/07 金融．稅務 武漢肺炎持續延燒 柯文哲提三點措施：補防疫漏洞 14:142020/02/07 政治 《翻爆晚間精選》高市去年失業率 創縣市合併後新低 17:082020/02/07 政治 實名制上路次日 口罩賣出逾156萬片 21:232020/02/07 財經 寶瓶星號旅客檢疫 結果最快晚間7點出爐 15:332020/02/08 社會 社會熱門新聞 夫妻相擁而泣後…當街「裝箱隔離」畫面曝光 - 社會 他偷拍情侶地鐵「開腿疊坐」 12字神註解網笑翻 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 新莊休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶氣爆 民眾竄逃 - 社會 外雙溪花園餐廳晚間火警 黑夜中延燒火勢驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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