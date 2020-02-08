武漢肺炎疫情持續延燒，與其一窩蜂搶購口罩，正確的洗手時機和步驟，是預防傳染病(病菌、病毒)最簡單、有效又經濟的方法。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，預防傳染病的方法，包括普通感冒、流感、冠狀病毒、腸病毒、諾羅病毒、輪狀病毒、A型肝炎、桿菌性痢疾和傷寒等呼吸道症狀和感染性腹瀉，還有易造成不孕症的塑化劑等環境賀爾蒙，都可以藉由「正確洗手」有效減低危害。

許惠玉提醒，平日就應確實注意以下洗手時機，以減低病菌、病毒和環境賀爾蒙危害，防疫期間尤為重要：

1、吃東西前：避免手上的病菌接觸到餐具和食物而帶入口中，每間餐廳都應有洗手設備。

2、如廁後：洗去尿液或糞便，及掀馬桶蓋、沖水、開關門時沾染到的病菌。

3、咳嗽捂口或用衛生紙擤鼻涕後：避免雙手沾染的分泌物和病菌傳播。

4、進出醫院前：進入醫院前先洗手，避免將病菌帶入醫院，以保護抵抗力弱的病患；離開醫院前先洗手，避免將病菌帶回家中。

5、接觸嬰幼兒前：保護免疫系統尚未發展成熟的嬰幼兒易受感染。

6、外出返家時：特別是有新生兒的家庭應洗手、換衣物以隔絕由外帶回的病菌。

洗手步驟應牢記濕搓沖捧擦，搓洗範圍包括手掌、指頭、指縫、手背和手腕，至少20至30秒，差不多兩次生日快樂歌的時間，並擦乾雙手。

洗手亦是同樣重要的防疫關鍵！許惠玉強調，生病的人務必戴口罩，並優先提供口罩給醫護人員、服務許多民眾的第一線人員，才能有效隔絕病毒飛沫散布，大幅降低傳播風險；最重要的還是，與其一窩蜂搶口罩、花大錢嘗試各式各樣的偏方，不如養成洗手的好習慣，才是最簡單、有效又經濟的自保良方。

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(中時電子報)