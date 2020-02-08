祥龍接受來自四面八方的萬串火炮洗禮。（何冠嫻攝）

苗栗𪹚龍系列活動，「𪹚龍之夜」被視為客庄元宵活動重頭戲，8日共有9尾祥龍，輪番上陣接受鞭炮洗禮，宛如騰雲駕霧，今年苗栗市公所更首創以120架無人機取代煙火，將為精彩熱鬧的傳統民俗夜晚，增添聲光效果十足的科技感。

「𪹚龍之夜」8日登場，今年公所增加精彩度，安排「重現竹竿炮」表演，將鞭炮懸掛在竹竿上，重現40年代苗栗（火旁）龍的精彩與刺激，隨後由聯合大學文觀系龍隊、頭屋國中逗逗龍隊、苗栗神龍館、二岡坪祥龍隊、聯興龍藝、福星田寮龍藝、鶴聯龍藝、福苗龍藝、三義龍藝等9支龍隊分3組，接受萬串火炮洗禮，引發觀眾驚嘆。

苗栗市長邱鎮軍表示，「𪹚」字更源自於鞭炮爆炸聲音，在客家習俗中，龍被鞭炮炸的越烈，福氣、財運和運勢愈發。往年𪹚龍之夜都由煙火作終曲高潮，今年以無人機取代煙火，120架無人機將在磅礡音樂中升空，排出絢爛奪目苗栗𪹚龍特有的圖騰、標語，為𪹚龍之夜劃完美句點。

(中時 )