民眾以視訊的方式開著手機向遠方的家屬視訊電話，並高高舉起雙手，向船上的家屬揮手喊著「爸爸在這邊阿！看得到嗎？」。（吳康瑋攝）

應變中心更在周邊安排了基隆港「寶瓶星號接駁專車」，以便船上旅客順利下船之後的後續返家自主管理的事宜。（吳康瑋攝）

寶瓶星號船上1709名的旅客至今仍然無法下船，需要等到晚上21點檢疫結果出爐後，若全船人員通過檢測都呈現陰性，將可以返家自主進行健康管理14天，但若有呈陽性的旅客出現，則需要全體旅客留船上進行14天的管制，在西岸碼頭側邊，有一處可看到船上的出入口，更有不少民眾在此地與近在咫尺但無法接觸的家人遠遠的揮手。

民眾以視訊的方式開著手機向遠方的家屬視訊電話，並高高舉起雙手，向船上的家屬揮手喊著「爸爸在這邊阿！看得到嗎？」民眾也不斷向船上的家屬掛保證，「今晚一定就可以回家了，我會一直在這邊等」，現場氣氛令周遭等待著的多名親屬眼眶都濕了。

寶瓶星船上也為元宵夜發放了湯圓替旅客過元宵節，而緊急應變中心更在周邊安排了基隆港「寶瓶星號接駁專車」，以便船上旅客順利下船之後的後續返家自主管理的事宜，並希望當檢疫結果出爐後，可以順利且安全無虞的將船上旅客們接送回家。

(中時 )