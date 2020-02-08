新莊休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶氣爆 民眾竄逃 20:342020/02/08 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶釀火警，幸無人受傷。（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶釀火警，幸無人受傷。（民眾提供／戴上容新北傳真） 新北市新莊區鴻金寶商圈晚間7時許，一輛銀色休旅車不明原因，衝撞豆花攤及攤位旁瓦斯桶，一度發生小氣爆及火災，民眾嚇得紛紛閃避，消防人員抵達現場後撲滅火勢，目前警方仍在釐清意外發生原因。 新莊警分局表示，目前尚在釐清事故發生原因，肇事駕駛未受傷，目前已被帶回製作筆錄。 (中時 ) #原因 #受傷 #新莊 #休旅車 #瓦斯桶 也許您會感興趣 推薦閱讀 元月車市虎頭蛇尾 不足4萬輛 04:102020/02/04 財經要聞 新莊副都心 商辦搶進中央大道 04:102020/02/04 產業特刊 心情不好強制住院 男子下午出院直奔停車場點火成焦屍 15:542020/02/04 社會 全力防疫 新莊元宵踩街活動喊卡 19:432020/02/04 生活 屏市公寓深夜冒大火 數10名住戶拔腿逃命 12:222020/02/05 社會 《傳產》農曆年節線上看屋人數增2成，網友熱蒐最愛在新北 11:422020/02/06 財經 新莊查獲97萬片非法口罩 04:102020/02/07 社會新聞 侯應邀美商會演講 談三軸心翻轉新北市 14:412020/02/07 政治 車禍受傷 5月起理賠定義更明確 14:412020/02/07 財經 房市亮點－新北房市 捷運環狀線通車 沿線房市看俏 04:092020/02/08 產業．科技 社會熱門新聞 夫妻相擁而泣後…當街「裝箱隔離」畫面曝光 - 社會 他偷拍情侶地鐵「開腿疊坐」 12字神註解網笑翻 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 新莊休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶氣爆 民眾竄逃 - 社會 外雙溪花園餐廳晚間火警 黑夜中延燒火勢驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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