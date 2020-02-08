休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶釀火警，幸無人受傷。（民眾提供／戴上容新北傳真）

新北市新莊區鴻金寶商圈晚間7時許，一輛銀色休旅車不明原因，衝撞豆花攤及攤位旁瓦斯桶，一度發生小氣爆及火災，民眾嚇得紛紛閃避，消防人員抵達現場後撲滅火勢，目前警方仍在釐清意外發生原因。

新莊警分局表示，目前尚在釐清事故發生原因，肇事駕駛未受傷，目前已被帶回製作筆錄。

(中時 )