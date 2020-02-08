近期流感病毒、新型冠狀病毒等威脅台灣民眾健康，許多疾管防疫人員仍緊守崗位，不敢懈怠，捍衛台灣民眾健康。

衛促會呼籲，過年期間因人群大量南來北往、乘載公共交通工具的人群較多，親友聚餐、聚會、多集中室內較為密閉場所，不僅是流感流行的高峰期，也是新型冠狀病毒對台灣民眾可能造成重大威脅的時刻。

雖然現在對新型冠狀病毒的相關流行病學資訊尚未有完整與系統性的掌握，但基本防疫功夫，還是全民可學的全民運動，衛促會依照過去的民眾教育經驗，有以下建議：

1、若出入較為密閉場所，可攜帶口罩，適時防護，特別是有咳嗽、發燒等症狀民眾，應戴起口罩，並勤洗手，避百毒侵。

2、不要搶購、搶戴N95口罩，因為配戴者需要做密合度測試，才能發揮95%的防護效果，且不適和長期配戴與多次重複使用。N95口罩價格較為昂貴，若無適當使用、又重複使用，反而成為病毒溫床。

3、要避免大部分飛沫傳染途徑的傳染病，使用一般外科口罩最為適當。使用前需要清潔雙手、有顏色的面朝外、白色面朝內、有鐵絲的朝上並固定在鼻樑上，口罩戴上要完全覆蓋口鼻和貼緊臉部。

4、任何的口罩都不要重複使用、與他人共用、甚至水洗再用。已使用口罩，可能因為已受病毒污染，重複使用會因為擠壓或者濕氣滲透，造成整個口罩失去防護效果，水洗也可能會如此。

5、脫下口罩前、後也需要洗手或消毒。好好收口罩也很重要。卸下口罩時，若您可能是呼吸道症狀患者，應該將內層白色這面摺起來，若您不是患者，往外將有顏色的那面摺起來，手部盡量不要碰到有污染疑慮的那面，也要將口罩摺好再丟棄，避免造成病毒散播。

6、配戴口罩，並非零風險，搭配手部清潔、消毒，可降低病毒感染與散播風險。

7、若習慣揉眼睛、搓鼻子、咬手指，病毒也可能會從這些小習慣入侵。

8、選購口罩應注意商標、製造商、製造日期、有效期限等標示，口罩是否有破損處或髒污。

此外，若有發燒、咳嗽、鼻塞、流鼻水等呼吸道症狀，建議立即就醫。不過，無須到大醫院就診，到一般基層診所即可，因為在全國的醫療機構就醫，經醫師判斷符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，就會採檢送至指定醫院檢驗；就醫時，也別忘了告知醫護人員曾經去哪玩、去哪做什麼事、接觸了誰。而若是返國入境如有發燒咳嗽等不適症狀請告知機場及港口檢疫人員，返國14日內出現上述疑似症狀打免費專線1922。

延伸閱讀：

(中時電子報)