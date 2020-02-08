寶瓶星號船上1709名的旅客至今仍然無法下船，需要等到晚上21點檢疫結果出爐後，若全船人員通過檢測都呈現陰性，將可以返家自主進行健康管理14天，而從星光一班畢業的知名歌手「劉明峰」，也因表演所以受困在寶瓶星號上，他在臉書上透露「自己在船上演出，所以也在船上」，他的臉書粉絲專業瞬間被大量網友的關心訊息灌爆。

星光一班出身的歌手劉明峰在臉書指出，自己有收到許多關切的訊息湧進來，也謝謝所有朋友對他的關愛，他在寶瓶星號上演出，目前一切平安，每天都有做體溫檢測，而他自己無論有無確診，從今天開始，都將會自主進行隔離自我管理14天。他指出，這除了是對自己負責以外，也才對得起社會大眾，還有所有來支持他，聽歌的朋友，因為自己以前是體育選手，身體狀態一直都很不錯，並請大家不要擔心。

擁有一雙迷人小眼睛的創作歌手劉明峰是因星光大道而走紅，天生就擁有音樂方面的天賦，並從2007年在中視的第一屆選秀節目「超級星光大道」中出道後就爆紅，更在該屆拿下了第五名，與楊宗緯、林宥嘉及潘裕文等人，更一起組團「星光幫」並發行專輯，曾造成轟動，這次受困船上更是因為自己最愛的演唱，他指出，目前一切都平安，請大家不要擔心。

(中時 )