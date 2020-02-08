泰國軍人闖商場開槍掃射路人 釀12死 20:462020/02/08 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰國呵叻府有軍人開槍掃射途人。（取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國東部呵叻府一名軍人周六（8日）開槍掃射路人，造成至少12人死亡。現場曾傳出多響槍聲，槍手下落未明。 根據《東網》引述當地警方表示，槍手事前從基地偷走一輛悍馬汽車，其後在市內商場向民眾開槍。據報，他在行兇的過程中曾自拍。 (中時電子報) #泰國軍人 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 美國遊輪威士特丹號成海上孤兒，關島也不准停靠 - 國際 2020武漢風暴》冰山一角！專家指實際嚴重10倍 - 國際 泰國軍人闖商場開槍掃射路人 釀12死 - 國際 確診死亡率連2天超武漢 這裡更危險 - 國際 歐美聯手封殺華為 德國執政黨議員開出這條件 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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