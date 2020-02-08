泰國東部呵叻府一名軍人周六（8日）開槍掃射路人，造成至少12人死亡。現場曾傳出多響槍聲，槍手下落未明。

根據《東網》引述當地警方表示，槍手事前從基地偷走一輛悍馬汽車，其後在市內商場向民眾開槍。據報，他在行兇的過程中曾自拍。

(中時電子報)