2020台灣燈會8日盛大開幕，迷你馬乘載「希望的種子」來到燈會現場，由國家未來的主人翁3歲林小弟代表，呈送給蔡英文總統，象徵即將長成「光之樹」。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕，由蔡英文總統、台中市長盧秀燕等，手觸種子，共同點亮「森生守護-光之樹」主燈。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕，舞台上來自海內外的表演團體輪番表演，讓現場觀眾大呼過癮。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕， 不少民眾到場參觀。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕，這次燈會的特色是依照現場環境，打造光的饗宴。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕，這次燈會的特色是依照現場環境，打造光的饗宴。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕，這次燈會的特色是依照現場環境，打造光的饗宴。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕，超過15公尺的主燈「森生守護-光之樹」由根部往樹梢緩緩亮起，以至璀璨四射，祈願台灣和諧團結、幸福美滿、國運昌隆。（黃國峰攝）

2020台灣燈會「曙光再旺．璀璨台中」元宵夜盛大點燈，蔡英文總統、立法院副院長蔡其昌、台中市長盧秀燕等晚間7時25分引領滿場觀眾倒數點燈。15公尺高「森生守護-光之樹」主燈點亮瞬間，光影科技與磅礡配樂完美交織，視覺震撼令萬眾驚嘆，狂吸爆場手機搶拍。

台中3度承辦台灣燈會，傍晚5點空軍5架IDF經國號戰機以大雁隊形衝場，從主舞台上空呼嘯而過，為開燈儀式揭開序幕。接著朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝團等接力演出，贏得如雷掌聲，英國、法國及日本團隊也帶來「世界歡慶．燈會藝饗」，讓現場觀眾大呼過癮。

蔡總統致詞時表示，今年的燈會因武漢肺炎疫情，籌辦需要更多心力，中央、地方密切合作，讓台灣燈會順利開燈，努力打造安心賞燈的環境，非常值得肯定。歡迎更多人來到台中參加國際級盛會，請大家別忘記與親友分享精彩的照片，我們一起把台灣的美好傳遞出去。

「天佑台中！」盧秀燕說，台中市至今沒有任何一位市民確診武漢肺炎，也沒有任何社區感染，相較台中市是安全淨土。台灣燈會展區95％在空曠戶外，適當戶外活動可以促進身體健康，「元宵代表吉祥圓滿及平安，花燈在黑夜帶來光明，也給人類帶來平安溫暖。」

林佳龍感謝主辦台灣燈會的交通部觀光局國旅組，他提到因公殉職的前組長曾維德，是關鍵人物，「我也跟他的家人報告，我們把燈會辦出來了，而且辦得很精彩」，在疫情威脅下，「光之樹」團結台灣人，彼此傳遞溫暖，我們充滿感謝，祝福國人「代代守護台灣」。

2020台灣燈會8日盛大開幕，這次燈會的特色是依照現場環境，打造光的饗宴，圖為利用花博留下的裝置，重新打造光與機械、樂曲交織的感動。（黃國峰攝）

夜幕低垂，迷你馬乘載「希望的種子」到場，由國家未來主人翁、主燈設計師林舜龍的兒子3歲林小弟代表呈送給蔡總統，象徵即將長成「光之樹」。蔡總統、林佳龍、蔡其昌、盧秀燕等走向台前手觸種子，帶領上萬觀眾倒數，點亮「森生守護-光之樹」主燈。

亮燈瞬間，光束從「光之樹」樹根向上伸展開枝散葉，開出368朵含苞待放的花燈，枝枒間交錯2359片心葉，象徵2359萬台灣人民，迎風飄動閃耀發光，串聯「永晝心」機械花，華麗呈現長達5分鐘絕美展演，令萬眾驚嘆。

台灣燈會首度遇上肺炎疫情攪局，盧秀燕在籌備階段喊出「不衝人數」，主辦單位憂心影響賞燈意願。不過，點燈首日天公作美，遊客不畏13度低溫，賞燈人潮一早就從各地湧入森林、馬場園區及文心副展區，入夜後到處人擠人，根據電信公司大數據顯示，首日破66.3萬人次入園。

2020台灣燈會8日盛大開幕，警方出動空拍機干擾槍，干擾在開幕前升空的空拍機。（黃國峰攝）

2020台灣燈會8日盛大開幕，雖遇上武漢肺炎攪局，燈會首日就破66.3萬人次。（黃國峰攝）

(中時 )