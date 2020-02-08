民眾繼瘋搶口罩、酒精等防疫物資後，大賣場又傳出衛生紙搶購潮。被檢方以侮辱公署罪起訴的卡神楊蕙如也在臉書貼文，「就算一時買不到衛生紙我也不擔心，大小便完用水洗屁股真的比較乾淨！」

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，民眾瘋搶口罩、酒精等防疫物資後，大賣場又傳出衛生紙搶購潮。經濟部日前強調，衛生紙和口罩原料不一樣，且台灣的紙漿主要從智利及巴西進口，請民眾不要恐慌。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，帶動酒精、口罩等防疫商品搶購潮，不過，有LINE群組訊息誤傳因正在趕工做口罩，生產衛生紙原物料恐怕不夠，加上謠傳大陸工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現搶購潮，台灣美式賣場好市多也傳出民眾瘋搶情形。

經濟部7日在臉書粉絲團澄清，「誤會大了」，衛生紙和口罩原料根本不一樣，口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿。

經濟部說，有消息指因武漢肺炎，造成衛生紙原料進口不易。不過，台灣的紙漿主要從智利及巴西進口，且近期國際紙漿庫存增加、價格走低，台灣也有產製能力、月產能達2萬5000噸，供應無虞。

被檢方以侮辱公署罪起訴的卡神楊蕙如也在臉書貼文，「就算一時買不到衛生紙我也不擔心，大小便完用水洗屁股真的比較乾淨！」

(中時電子報)