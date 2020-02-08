台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，入夜後神轎分5線出發遶境，上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，入夜後神轎分5線出發遶境，上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，入夜後神轎分5線出發遶境，上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，入夜後神轎分5線出發遶境，上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，入夜後神轎分5線出發遶境，上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，入夜後神轎分5線出發遶境，上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，入夜後神轎分5線出發遶境，上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日元宵節進入重頭戲，晚間7點半後武廟前4座炮城陸續引燃，神轎分5線出發遶境，入夜後上百座炮城接力引爆，照亮鹽水小鎮夜空，蜂炮、煙火聲震耳不絕。由於今年元宵是假日，數萬人湧進鹽水小鎮，人潮擁擠、神轎採蜂時間也被拖延，下午遶境神轎延後入廟，原定6點半出發的夜間遶境，延至7點半才起轎，當地人都表示今年真的很多人。。

日首天的蜂炮活動，早上7點在台南市長黃偉哲啟主持啟炮儀式後正式展開，熱鬧的遶境祈福活動持續一整天，直到凌晨4時左右才結束。轎夫們稍作休息，8日早上7點又從武廟出發，前往新營區嘉芳里、新營工業區、新營太子宮遶境，下午1點則前往鹽水區汫水港等地遶境

不少遊客怕塞車，8日早上就湧入鹽水小鎮，從中午起國道新營交流道下往鹽水方向車流緩慢，下午就開始塞車。蜂炮活動期間商家、美食街、伴手禮展售區生意興旺，許多臨時小攤販售安全帽、手套、厚大衣、耳塞等安全裝備，連武廟今年也推出可黏貼在安全帽上的護頸帆布，上面還有Q版的關聖帝君圖案。

晚間6時左右，夜幕低垂，活動漸漸進入高潮，廟前廣場的4座蜂炮城陸續準備施放，此時廣場人潮擁擠，許多人裝備齊全，擋在炮城前體驗犁蜂，等砲聲一響，炮城萬蜂齊發，朝遊客與神轎狂炸，犁蜂炮的神轎隊伍再次從從武廟出發，遊客隨著神轎遶境，享受被炸的滋味。

今年不少商家、宮廟推出造型獨特的炮城，北門路、朝琴路口有民眾集資的可愛米老鼠炮城，上面還寫著大大「咱是勇敢的台灣因仔」，吸引許多遊客拍照；ㄚ貴意麵推出巨大王船造型炮城，薛家客棧老闆把骨董鐵馬裝上蜂炮，龍護宮太子爺蜂炮城盔甲布滿蜂炮，充分表現創意。

(中時 )