寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。（吳康瑋攝）

【現場直播】寶瓶星號抵台等待檢驗結果出爐 疾管署召開記者會說明｜2020.2.8

大陸武漢肺炎疫情延燒，疾管署也全力防堵病毒擴散，今午(8日)12點停靠基隆的麗星郵輪寶瓶星號，由衛福部長陳時中親自率領登船檢驗，共採檢128名檢體送驗，結果將在晚間9點公布，中央流行疫情指揮中心也將同步召開記者會說明。

晚間8點50分傳來好消息，基隆港務分公司人員面帶笑容走出緊急應變中心，表示經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。陳時中也親赴郵輪對乘客廣播「大家可以回家了」。

記者會開始，陳時中表示，第一件事就是要跟大家報告，我們任務完成了，128名檢體都是陰性，不過128名旅客回家後還需自主管理14天。

陳時中說，這次行政與醫療都展現了相當高的效率，檢驗結果比預期的還要早出爐。陳時中高興表示，為自己的團隊感到相當驕傲，也展現了台灣的實力。

陳時中說，疫情雖然不會那麼快過去，但政府會做到滴水不漏，陳時中呼籲民眾仍須提高警覺，不要傳播假消息，團結防禦疫情。

至於船上的外國人該怎麼安排，陳時中表示要看他們接下來的安排，防疫中心會全力協助。

(中時電子報)