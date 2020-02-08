武漢雷神山醫院今天（2月8日）正式啟用，首批110多名醫療隊員已於2月6日進駐，是由湖北省腫瘤醫院和武漢市第一醫院抽調的人力，曾入選過「全國優秀醫院院長」稱號的胡紹擔任院長，晚上8點收治首批已確診的新型冠狀病毒肺炎患者。

該院位於江夏區強軍路，建築面積近8萬平方公尺，收治對象為各醫院發熱門診和住院確診的新型冠狀病毒肺炎患者，只設住院不設門診。全院开设32个病区、1500张床位，有2個重症醫學科病區、3個亞重症病區及27個普通病區，並設有1間手術室，只針對院內需要手術治療的患者。

據央視新聞報導，武漢雷神山醫院設置心電診斷科、超聲影像科、放射影像科及醫學檢驗科等醫技科室，CT、床邊超聲、全自動生化分析儀、艾克膜、床邊血氣分析儀、有創無創呼吸機等必需的設施設備一應俱全，配合新冠肺炎患者的輔助診斷需求，也能實現CT和心電的遠端診斷傳輸。

(旺報 )