台商聚集的廣東深圳、廣州等地都遭到封城管制，經濟部表示，隨著疫情擴大，內部也正在進行「武漢疫情對產業衝擊評估報告」，內容將涵蓋國內廠商、海外台商，在各個產業所受到的影響情況，甚至會模擬萬一大陸全境封閉的最差情境對經濟衝擊，報告預計下周一、二出爐。

經濟部指出，由於產業涵蓋面太大，時間不夠充足，這份報告可能不會有太精確的數字，但會整理出海內外大企業、中小企業，從傳產到科技、服務業所受到疫情影響。並且會模擬最差的情境，例如大陸全境封閉經濟影響，以作為政策紓困參考依據。

經濟部表示，初步看來一定是中小企業受創最大，大企業的調節能力則較強，因此後續補助力道可能會加強中小企業這塊，大企業則給予政策輔導協助。

該部評估，這波疫情將使歐美大廠轉單，讓留在台灣的台廠可能接獲新的產能訂單。因此武漢肺炎影響時間如果拉長，可能改變台灣產業長期倚賴大陸的臍帶關係，走出自己的產業道路，這未嘗不是好事。

(中時 )