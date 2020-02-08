國軍支援寶瓶星號接駁車輛消毒 化學兵出動 20:592020/02/08 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍33化學兵群官兵前往執行接駁車輛消毒任務。(軍聞社提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍33化學兵群官兵前往執行接駁車輛消毒任務。(軍聞社提供) 麗星郵輪寶瓶星號今天中午停靠基隆港，國防部配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，派遣陸軍33化學兵群官兵前往執行接駁車輛消毒任務，務必做到防疫作為滴水不漏。 陸軍33化學兵群官兵前往執行接駁車輛消毒任務。(軍聞社提供) 軍聞社報導，此次任務由連長王上尉帶領10員官兵，搭乘輕型戰術輪車2輛與1.75噸載重車1輛，攜帶輕型消毒器2組、氣體消毒機2具及背負式消毒器2具，目前已執行救護車消毒作業，後續將視疫情指揮中心檢疫情形，再針對接駁遊覽車進行消毒作業，以確保民眾健康及安全。 (中時電子報) #寶瓶星號 #消毒 #化學兵 #基隆港，國防部 #中央流行疫情指揮中心 #防疫 #陸軍33化學兵群 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 買嘸酒精免驚！專家用1圖教你自製消毒液 15:332020/02/04 生活 「上海製造」消毒機器人馳援武漢抗疫 21:322020/02/05 兩岸 寶瓶星號9成9為台人 禁入港令恐成海上難民 15:082020/02/06 生活 北市府指貿然消毒引恐慌 侯友宜：消毒安民心 12:342020/02/07 政治 巡視公車聞消毒水挨批 韓國瑜今晚這麼解惑 20:152020/02/07 政治 寶瓶星號旅客檢疫 結果最快晚間7點出爐 15:332020/02/08 社會 寶瓶星號發燒篩檢中 部基、長庚共30負壓病床備戰 15:522020/02/08 生活 武漢肺炎／貴州出動直升機 裝消毒液進行空中消毒 16:312020/02/08 兩岸 寶瓶星號靠港 兆豐保險啟動「旅程延誤補償」理賠機制 19:212020/02/08 財經 昔日「星光幫」成員也受困寶瓶星號 臉書遭灌爆 20:452020/02/08 生活 社會熱門新聞 夫妻相擁而泣後…當街「裝箱隔離」畫面曝光 - 社會 他偷拍情侶地鐵「開腿疊坐」 12字神註解網笑翻 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 外雙溪花園餐廳晚間火警 黑夜中延燒火勢驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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