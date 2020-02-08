快訊》寶瓶星號檢驗結果出爐 全團乘客皆陰性 20:562020/02/08 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 【現場直播】寶瓶星號抵台檢驗結果出爐 疾管署召開記者會說明｜2020.2.8 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。（吳康瑋攝） 寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。（吳康瑋攝） 寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。（吳康瑋攝） 寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。 而緊急應變中心更在周邊安排了基隆港「寶瓶星號接駁專車」，以便船上旅客順利下船之後的後續返家自主管理的事宜，並希望當檢疫結果出爐後，可以順利且安全無虞的將船上旅客們接送回家。 (中時 ) #檢驗 #結果 #星號 #旅客 #寶瓶星號 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶瓶星號9成9為台人 禁入港令恐成海上難民 15:082020/02/06 生活 寶瓶星號海上徘徊 台人高呼我們要回家 13:572020/02/07 生活 寶瓶星號明午靠岸基隆 旅客吼「要回家」 14:562020/02/07 生活 險成海上人球 旅客吶喊要回家 04:102020/02/08 生活新聞 寶瓶星開始檢疫！陳時中：結果最快6小時出爐 12:292020/02/08 生活 寶瓶星檢疫畫面曝光！民眾手持護照大排長龍等待受檢 15:432020/02/08 生活 寶瓶星號發燒篩檢中 部基、長庚共30負壓病床備戰 15:522020/02/08 生活 寶瓶星號靠港 兆豐保險啟動「旅程延誤補償」理賠機制 19:212020/02/08 財經 昔日「星光幫」成員也受困寶瓶星號 臉書遭灌爆 20:452020/02/08 生活 直播》寶瓶星號檢驗出爐！全團乘客皆陰性 疾管署21：00記者會說明 20:532020/02/08 生活 生活熱門新聞 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 快訊》寶瓶星號檢驗結果出爐 全團乘客皆陰性 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 因應疫情緊繃 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 直播》寶瓶星號檢驗出爐！全團乘客皆陰性 疾管署記者會說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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