寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。（吳康瑋攝）

寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。（吳康瑋攝）

寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。（吳康瑋攝）

寶瓶星號檢驗結過出爐！經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，基隆港務分公司人員於8點50分笑著走出緊急應變中心，並指出，感謝大家的辛苦及配合，「這次全團旅客皆SAFE，非常安全，並請民眾不用擔心。

而緊急應變中心更在周邊安排了基隆港「寶瓶星號接駁專車」，以便船上旅客順利下船之後的後續返家自主管理的事宜，並希望當檢疫結果出爐後，可以順利且安全無虞的將船上旅客們接送回家。

(中時 )