前Wanna One成員朴志訓不畏武漢肺炎疫情，8日於台北國際會議中心舉行粉絲見面會，他以〈L.O.V.E.〉歌曲開場，在表演完〈Young 20〉後，隨即以國語打招呼：「MAY，大家好！我是朴志訓，你們想我嗎？新年快樂。」

本次巡迴以FANCON為概念，演出中用通關遊戲和歌曲串連整場，朴志訓發揮遊戲天賦分別挑戰BEATBOX、凌波舞、隨機舞蹈、狙擊手等遊戲，通關完成贈送簽名球回饋粉絲。

朴志訓又唱又跳，展現偶像才華。（D-SHOW提供）

見面會另一高潮是朴志訓穿《花黨：朝鮮婚姻介紹所》韓服角色登場，現場重現花少爺「高瑛修」一角，重演花黨經典場面，讓粉絲重溫劇中花少爺魅力，並以毛筆作畫，畫天燈送給台灣粉絲，演出日適逢台灣元宵節，特別安排猜燈謎的通關遊戲與台灣歌迷一起共度元宵節。

遊戲中朴志訓提到因韓國過年有送福袋的習俗，即祝福新年快樂的意思，他特地贈送福袋給粉絲，祝福大家新年快樂，而後為粉絲帶來Wanna One的〈Day By Day〉重新編曲版本，以及Jay Park前輩的〈so good〉，充分展現出偶像的各種不同面向。

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