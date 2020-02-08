宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會8日於台北小巨蛋登場，出道10年首度唱上小巨蛋，主唱小玉開心與1萬名粉絲打招呼「小巨蛋晚安，你們等超過10萬小時對不對，謝謝你們，宇宙人的第一張專輯發出邀請函，收到邀請的人現在都在這裡對不對？」瞬間引爆台下粉絲瘋狂尖叫，嗨翻全場。

宇宙人8日首度攻蛋，主唱小玉一連帶來多首經典歌曲嗨翻全場。（相信音樂提供）

宇宙人「你的宇宙」演唱會主舞台設計以太空艙為概念。（相信音樂提供）

宇宙人以〈一起去跑步〉這首耳熟能詳的代表作之一開場，隨後〈不用大腦〉、〈沒感覺〉、〈你以為〉、〈那你呢〉一連串歌曲立刻炒熱現場歌迷氣氛。小玉感動地說：「從第一次演出台下只有2人，到現在小巨蛋有1萬人，謝謝你們陪伴我們這麼多時間」。

貝斯手方Q則大喊：「小巨蛋～」，台下粉絲給予瘋狂歡呼，方Q搞笑說：「太爽了我要再喊一次」，粉絲也再度給予熱烈尖叫聲，方Q笑說：「我就是在等這一刻，謝謝大家滿足我的排場」，並開心說「我在台上會毫無保留的表演給大家看，希望大家給回應好嗎，喉嚨癢、腳酸是明天的事情，今天請大家好好享受開心的玩」。

宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會8日於台北小巨蛋登場。（相信音樂提供）

出道十年首度攻蛋，宇宙人「你的宇宙」演唱會吸引逾萬名粉絲到場。（相信音樂提供）

吉他手阿奎則大喊：「哈囉小巨蛋，謝謝大家，我要說，唱過小巨蛋歌手很多，但唱過小巨蛋樂團少之又少，謝謝大家跟我們一起辦到」，並提到自己「今天也搭捷運來的，想要自己感受圓夢過程」，團員紛紛在旁笑說「開心嗎？」，阿奎則笑說：「感覺滿特別的」。

阿奎也特別介紹手中吉他，「大家有看到我手上吉他嗎？這把是我高中，拖我媽去家裡附近樂器行買的，也是出道時用的吉他，等於沒有他就沒有這些，我決定用這把吉他彈下一首歌曲，〈要去高雄〉」一番告白也感動台下歌迷。

此次主舞台設計以太空艙為概念，特區觀眾席上方懸掛巨型羽翼，由數百支鏤空燈管組成，隨著音樂節奏呈現繽紛燈光效果；主舞台為菱形設計，並從中間一路延伸到觀眾席，上方10盞宇宙光柱燈，象徵宇宙人降臨地球。

(中時 )