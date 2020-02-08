重慶市今天（2月8日）召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，宣布將對新冠肺炎新增密切接觸者採集中隔離醫學觀察，實行隔離點「點長負責制」，進一步加強密切接觸者管理。

目前，重慶全市共準備集中隔離觀察點95個，房間數5521間。截至2月8日中午12點，累計追蹤到密切接觸者14195人，已解除醫學觀察7162人，尚有7033人正在接受醫學觀察。

中新網報導，重慶市疫情防控工作醫療防控諮詢專家組組長方明金表示，除了新增的密切接觸者，集中隔離的對象還包括在重慶無固定居所、居住地不具備居家隔離條件、此前已採取居家隔離措施但不能自覺管理的密切接觸者。

對於在重慶有固定居所、居住條件符合隔離醫學觀察要求（能保障一人一間隔離），並且村（社區）管理服務措施能達居家隔離醫學觀察規範要求的密切接觸者，可實施居家隔離醫學觀察。

在重慶目前的確診病例中，由密切接觸者轉化的病例占確診病例總數的36％，部分密切接觸者自我管理不到位或者居家隔離條件達不到，存在疫情傳播風險。

(旺報 )