非洲國家波札那政府去年宣布解除獵象禁令，最近已委託拍賣公司Auction It拍賣獵象執照，第一次競標將開放60張執照，預期每張執照最高可拍出4.3萬美元（約台幣130萬）的高價。

按規定，競標者一次得收購10張執照，再以高於拍賣的價格轉賣給獵象人士。有興趣獵象的遊客，除了支付高昂的執照費，另外要付錢聘雇專業獵人同行，加上事後製作標本的費用等等，只有高端的消費者才負擔得起。

波札那是全球大象數量最多的國家，約有13萬頭大象曾執行了五年的大象禁獵令，廣受國際社會好評，並一度為當地生態旅遊業帶來優勢。然而，近年來大象與人之間的生存矛盾加深，象群已嚴重危害人類的安全與農作物。因此總統馬西西 （Mokgweetsi Masisi）去年5月正式取消禁令，今年將發出272張執照。該決議受到了全球各大動物保護組織的嚴厲譴責，並提議抵制波札那旅遊行業。

波札那並非第一個拍賣大象狩獵執照的非洲國家。辛巴威在2019年給發出了500張執照，納米比亞給了90張。同為旅遊大國的南非每年的大象狩獵配額不到50張，而這些執照每年為這些國家帶來可觀收入。

根據大象普查計畫（Great Elephant Census），非洲18個國家有大約35萬頭大象，單在波札那就有超過13萬頭，所以有「非洲最後的大象收容所」的美譽，也因此吸引了大批遊客。英國哈利王子當年與妻子梅根拍拖時就去了波札那荒野露營5天。

(中時 )