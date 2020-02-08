這座水滴匯聚的花燈，要傳遞的意象是，老子云：「上善若水，水利萬物而有靜。」水為一切萬物之源頭，滋養眾生，呼籲自然環境保護，是全球最重要的共同議題。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

花燈競賽作者與賞燈民眾，與這座俏皮活潑的花燈合影，珍珠奶茶與太陽餅的花燈造型，極具創意行銷臺中的意象。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

這座「中市觀光二日遊」的花燈，想邀請全國民眾，在新春賞燈之際，到台中最夯的景點，盡興旅遊。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中！台中市政府教育局舉辦了全國花燈競賽，近600花燈作品在后里森林園區-花燈競賽燈區展出，琳瑯滿目，炫麗奪目。教育局長楊振昇說，市府特於2020台灣燈會增設【最佳人氣花燈特別獎】，邀請民眾擔任評審，從各組特優作品中，上網透過台中市i-Voting網路票選系統 (https：／／ivoting.taichung.gov.tw／)票選自己心中最喜愛的作品。

教育局指出，投票日自109年2月9日至2月19日止，最高票者可獲得台中市專屬的【最佳人氣花燈特別獎】獎勵，將再加發獎金5萬元!每件作品皆是作者發揮創意與智慧的結晶，且皆有其創作理念及想藉由花燈所傳遞的各種意念，你(妳)最喜愛哪一個呢？趕快來投票，支持、鼓勵他們喔!

2020全國花燈競賽作品來自全國各縣市，參賽件數總計598件，作品分成五組，分別為親子(幼兒園及國小)組164件、國中組62件、高中職組66件、大專社會組205件、機關團體組101件。

花燈競賽燈區內的花燈琳瑯滿目，有活潑生動、俏皮及溫馨的創意花燈；有吃的(太陽餅花燈)、有喝的(珍珠奶茶花燈)、有玩的(摩天輪花燈)、有藝術的(國家歌劇院花燈)、有生態保護(企鵝冰山花燈)、有自然環境意象(水滴生態花燈)、有交通便利意象(台中雙十BRT公車花燈)…等主題花燈。

楊振昇表示，2020台灣燈會的主燈區，自109年2月8日至2月23日於后里園區開展，邀請您闔家相揪一起來臺中賞花燈，並為您最喜愛的創意花燈作品投下一票，支持您最喜愛的花燈設計創作，最佳人氣花燈，等您來票選哦!

＃2020＃台灣燈會＃花燈＃主燈區＃評審＃創意

(中時 )