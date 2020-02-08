據新華社8日報導，阿根廷國家氣象局和世界氣象組織7日分別證實，阿根廷位於南極大陸的科考站日前監測到超過18攝氏度的氣溫，打破了南極大陸有紀錄以來的最高氣溫。

阿根廷國家氣象局表示，位於南極半島最北端的的阿根廷埃斯佩蘭薩科考站6日中午監測到的氣溫為18.3攝氏度，這是自1961年有紀錄以來的最高氣溫，打破了2015年3月24日監測到的17.5攝氏度的紀錄。南極半島靠近南美洲大陸，是南極大陸氣溫最高的區域之一。

世界氣象組織7日也證實了這一消息。聯合國秘書長副發言人哈克當天在記者會上表示，根據世界氣象組織的反饋，即使在比較溫暖的夏季，這樣的氣溫也非同尋常，世界氣象組織將派專家組核實這一紀錄的準確性。此外，專家們將圍繞這一氣象事件展開研究，特別是探討它是否與一種被稱為「焚風」的天氣現象有關。

據《大氣科學詞典》解釋，焚風是沿背風坡下吹的乾熱的地方性風。最早指越過阿爾卑斯山後在德國、奧地利谷地變得幹熱的氣流。

世界氣象組織發言人克萊爾·納利斯表示，南極大陸是地球上變暖最快的地區之一。

(中時 )