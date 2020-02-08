正值2019新型冠狀病毒疫情延燒，正統鹿耳門聖母廟照常舉辦傳統鞭春牛暨施放煙火活動力抗疫情，8日晚間仍有近10萬人次的觀光潮湧入現場，民眾瘋搶春牛後，進入壓軸的煙火秀，今年啟炮儀式設計煙火從會場四面齊發，民眾感受立體聲光的煙火秀。
2019新型冠狀病毒肆虐，正統鹿耳門聖母廟舉辦傳統鞭春牛儀式挑戰疫情，活動包括蜂炮與高空煙火穿插施放，有祈福驅除瘟疫的象徵，仍有數萬民眾為了一睹土城夜空煙火美景，前來湊熱鬧，廟前廣場仍是滿滿人潮。
鞭春牛儀式在晚間7時50分開始，今年由台南市長黃偉哲與聖母廟主委王明義一同執鞭12下，鞭牛儀式剛結數，民眾立刻蜂擁而上，撕搶有祈福涵義的紙春牛，隨後廟埕廣場四面展開啟炮儀式。
5分鐘的中低空啟炮煙火從四面籠罩會場內著觀眾燃放，使煙火更有現場環繞感，接著6門蜂炮與15分鐘的煙火秀穿插登場，安南區土城夜空像一塊黑色染布，隨著煙火噴灑，染出一道一道五顏六色的色彩，伴隨民眾陣陣驚呼，感受震撼。
今年煙火秀施放過程快慢分明，搭配音樂各種形狀的煙火，數萬民眾幾乎都拿起手機或相機，對著夜空按下快門，盡情保留每個美麗瞬間畫面，廟方藉由鞭牛儀式與煙火秀祈求今年台灣平安度過疫情。
(中時 )
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