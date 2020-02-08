時值武漢肺炎高峰，面對地理位置最鄰近、確診人數最多的大陸疫情威脅，令台灣民眾氣氛緊張，造成口罩供應緊缺。網友追朔到17年前的SARS疫情，提出關鍵疑問，認為當年SARS在台疫情更嚴重，也引起全台人民心生恐懼，不過當時似乎沒有口罩缺貨問題，問武漢肺炎和SARS防疫差在哪裡？

原PO在PTT指出，現在武漢肺炎鬧得全台各地鬧口罩荒，但當年SARS造成更多死亡，卻買得到口罩；2020武漢肺炎爆發，反而口罩大缺貨，難道是因為現在網購發達，導致囤貨容易？

回憶起2003年前在台爆發出慘重疫情的嚴重呼吸道疾病SARS，網友指出，當時依舊有大缺貨，最缺的是「N95口罩」和「活性碳」口罩，一般醫療外科口罩其實還好。有些人表示，當時「根本沒有戴口罩」，頂多布口罩戴一戴；更有人指出，「當年大家都在量體溫」是2者關鍵差異，因為病毒在宿主發高燒後才開始有傳染性。

不過17年後回頭看，其實這樣判斷並不洽當，網友認為，就是因為有SARS的前車之鑑，才會讓現在爆發武漢肺炎大家那麼小心。另外，2020網路比以往發達，資訊流通迅速，讓現在大家衛教觀念更正確，除了憂患意識提升，也懂得選正確的口罩，才會造成年後口罩大缺貨。

(中時電子報)