市政顧問彭增桓也來今年台中市政府製作的鼠年小提燈，送給越南朋友，雙方度過一場有趣的文化交流。（台中市議員賴義鍠提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中8日晚間在后里主展區開燈，台灣燈會是台灣在國際間備受矚目的特色活動，但是受到武漢肺炎疫情影響，各界擔憂是否衝擊參觀人數；台中市議員賴義鍠8日特在太平與在台的越南學生及移工朋友共同製作手提燈籠，藉此邀請更多外國朋友參觀台灣燈會，感受不同的台灣文化。

身兼台中市後備憲兵荷松協會理事長的賴義鍠，8日上午率領後憲理監事傅敦禮、張德全及後憲眷屬賴聖賢、賴珮宣等代表，到太平區一貫道崇仁文教基金會的立德書院拜訪院長王群英、副院長林金雄及謝清和三位點傳師。

賴義鍠表示，在不影響安全及疫情擴散下，全體市民有責任要幫忙臺中市政府推廣2020台灣燈會在臺中及擴展國民外交。今天是元宵節，太平立德書院來了數十位在台學校的越南學生與移工朋友，體驗手作燈籠的樂趣。

賴義鍠聽到，很多人不知道越南深受中華文化影響，也會過許多華人的節日，今年台灣燈會在台中舉辦，邀請越南朋友把握這難得的機會參觀燈會，感受不同的台灣文化。

市政顧問彭增桓也帶來今年台中市政府製作的鼠年小提燈，送給越南朋友，雙方度過一場有趣的文化交流，也為行銷2020台灣燈會在臺中盡一份心力。

(中時 )