據新華社8日報導，美國和英國機構7日分別宣布，雙方各有一種針對新型冠狀病毒的疫苗研發進展順利，不久有望進入臨床試驗階段。

美國國家衛生研究院下屬國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·福奇7日說，美國國家衛生研究院與生物技術公司莫德納共同開發的新冠疫苗有望在兩個半月內進入一期臨床試驗階段。

福奇在美國衛生部舉行的發布會上說，研究人員從中國同行公布的病毒基因序列中獲得數據，成功將基因注入莫德納公司的信使核糖核酸（mRNA）平台中，使其開始指導蛋白質合成，這標誌著疫苗開發的第一步已取得成功。下一步，研究人員將把這些蛋白質注入小鼠體內誘發免疫原性。如果一切順利，兩個半月內將可進入一期臨床試驗階段。

牛津大學7日宣布，該校下屬的詹納研究所團隊正準備為一種可對抗新型冠狀病毒的候選疫苗開展臨床試驗。據該校介紹，這一候選疫苗的「種子儲備」正在牛津大學的臨床生物製造設施內生產，接下來它們會被轉交給義大利一家生產商，計劃先期生產1000劑這種疫苗用於臨床試驗。

此前，詹納研究所研發的中東呼吸綜合徵（MERS）疫苗已在首期臨床試驗中展現不錯效果，使用一劑就能引發人體針對MERS病毒較強的免疫反應。研究人員表示，他們正使用與開發MERS疫苗相同的技術途徑來開發針對新冠病毒的疫苗，這樣能減少新疫苗的臨床試驗準備時間。

(中時 )