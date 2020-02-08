媽祖第2次允得聖筊，裁定今年將於國曆3月19日深夜11時零5分起駕。（陳世宗攝）

大甲媽祖今年起駕日期出爐！大甲鎮瀾宮於8日元宵節舉行起斗點燈、安太歲祈安典禮，由董事長顏清標擲筊，請示媽祖裁定今年9天 8夜遶境進香起駕日，第2次就獲得聖筊；今年將於國曆3月19日（農曆2月26日）深夜11時零5分起駕，並於國曆3月28日回駕安座。

大甲鎮瀾宮依例在元宵節下午3時恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽於殿頂安座，隨即進行百人誦經祈福儀式，傍晚舉行媽祖賜福元神平安燈點燈典禮；晚上6時一到，由顏清標率領全體董監事進行「筊筶」擲筊，前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏等，共同請示媽祖裁定日程，吸引虔誠信徒圍觀。

「媽祖真歡喜！」顏清標當場大聲宣布「媽祖讚、有庇佑，今年大甲媽國曆3月19日11時零5分起駕！」由媽祖裁定庚子年遶境起駕日期及時間，隨即貼頭香、貳香、參香、贊香等榜示。

顏清標指出，「媽祖真歡喜！」大甲媽祖於元宵節晚上擲筊已100多年歷史，感謝各友宮一起來參與，祈求媽祖展現神威早日消滅武漢疫情；新港奉天宮今天起駕兩宮真有默契，「大甲媽」的精神的就是付出，信眾的付出精神更讓人敬佩，祈求媽祖賜福庇佑今年遶境平安。

廟方在第一時間公布遶境行程，3月19日深夜11時零5分起駕，20日駐駕彰化市南瑤宮，21日西螺鎮福興宮，22、23日新港鄉奉天宮，24 日西螺鎮福興宮，25日北斗鎮奠安宮，26日彰化市天后宮，27日清水區朝興宮，28日回鑾安座。

(中時 )