中央氣象局表示，今晚溫度趨勢將愈晚愈冷，今夜至明(9)日清晨中部以北及東北部低溫將降至12-13度，桃園至苗栗近山區及金門有局部11度左右低溫發生的機率，其他地區低溫約14-16度。

天氣風險公司(Weatherrisk)臉書專頁表示，明天(9)白天北部、東北部及東部一整天偏冷，高溫約17-20度，其他地區22-25度，降雨方面，迎風面的東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

周一(10)起冷氣團減弱，全台各地天氣有機會明顯好轉，各地都可見到陽光，中午高溫逐漸回升，周三(12)前全台高溫可回升到26-27度左右，感受上來說都比較舒適，周四(13)有另一波鋒面通過，屆時全台可能都會轉為有明顯陣雨，不排除有雷雨可能，如果下周有安排戶外活動的話，要特別留意。

環保署空氣品質預報顯示，明天持續受大陸冷氣團影響，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

(中時 )