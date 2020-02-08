屏東熱帶農業博覽會閉幕前1天突破百萬入園人次，來自高雄的陳小姐幸運成為百萬遊客，和朋友開心搭乘縣府安排的人力車遊熱博。（潘建志攝）

屏東熱帶農業博覽會9日閉幕，閉幕前1天突破百萬入園人次，是舉辦5年來人數最少的一年。來自高雄的陳小姐幸運成為百萬遊客，縣府農業處長黃國榮頒發近萬元獎品，並邀請她與朋友一起搭乘人力車遊園區，讓她直呼「好驚喜！」

不像往年熱博大多舉辦1個多月，今年只有22天，僅次於去年為了舉辦台灣燈會而縮減天數至19天，黃國榮說，今年因農曆過年較早，考量到無法與228連假接續，加上人力安排影響，時程因此縮短。

不過今年熱博受到氣候及武漢肺炎疫情影響，入園人數銳減。黃國榮說，春節假期仍是熱博最大來客數源，今年春節假期僅7天，初一、初二、初四都下雨，沒下雨的初三一天湧入近20萬人次，相較之下，園區在戶外，肺炎疫情影響較小。

8日熱博百萬人次遊客出爐，上午約11時10分來自高雄的陳小姐成為幸運兒，讓她又驚又喜。她和朋友一起來玩，是第一次到熱博，沒想到竟獲得大獎，前後一名的遊客也都有獎。

黃國榮當場贈送她近萬元的獎品，包括Open醬抱枕毯、大路關酒店住宿券、農特產品禮盒等豐富獎品，還安排人力車載送她和朋友逛花博園區，讓其他遊客非常羨慕。

(中時 )