IET-KY英特磊（4971）公佈1月營收為新台幣4,931萬元，年減25.03％，以美元計則較去年同期衰退23.01％。公司表示，主要由於肺炎疾情、影響出貨所致；不過，預期今年銻化鎵在國防產品出貨比例將從原本的12～15％向上調升，希冀藉此減少光電客戶出貨遞延損失，全年仍可望維持獲利。

英特磊表示，元月營收表現不如預期，主要由於在磷化銦部分，網通、光通訊產品HBT、PIN及APD磊晶片等光電產品部份終端客戶在中國，受到疫情影響目前無法出貨所致；但相較其他有客戶在中國的半導體、光電相關產業，由於英特磊產品出貨較為多元，因此受到的影響相對較小。

而在銻化鎵部分，由於目前已進入最後協商階段，預計今年開始出貨，也使得公司在國防產品出貨上的比例將從原本的12～15％向上調升，希冀藉此減少光電客戶出貨遞延的損失。

英特磊表示，整體來看，由於今年有國防相關訂單的出貨，受大環境影響相對較小，全年仍可望維持獲利狀態。

(工商 )