「國民姊夫」AKIRA今（8）日晚間現身2020台北燈節開幕活動，擔任表演嘉賓，大秀精彩舞技。AKIRA一上台就以標準國語跟大家打招呼：「大家好！新年快樂，我是放浪兄弟的AKIRA，謝謝你們來！」去年6月剛與林志玲完婚，受訪時再被追問兩人生子進度，他也大方回覆：「是！很想要小孩。」

AKIRA特別來台擔任2020台北燈節開幕表演嘉賓。（攝影／施岳呈）

AKIRA今率領EXPG STUDIO TAIPEI的舞者群，及放浪兄弟旗下舞蹈培訓團體MAGMA等一同演出，第一次參加台北燈節，AKIRA掩不住心情興奮表示，今年適逢東京主辦奧運，有機會想抽空看一下Tokyo Go的燈飾，「我聽說元宵是春節的最後一個環節，所以很希望在這個特別日子給大家力量」。

AKIRA率領EXPG STUDIO TAIPEI的舞者群，及放浪兄弟旗下舞蹈培訓團體MAGMA等一同演出。（攝影／施岳呈）

下周14日將迎來婚後第一個西洋情人節，被問到會對老婆志玲姐姐有什麼表示？AKIRA不願透露驚喜，只低調回覆說：「之前放浪兄弟就會交換禮物，在情人節時傳遞心意是一件很重要的事情。」今晚老婆並未愛相隨，AKIRA直說：「上次《紅白》她有現身，工作上的事情不會特別問她」；近期武漢肺炎疫情持續蔓延，AKIRA表示，「因為現在對疫情不是太了解，不能多說些什麼，希望大家都能維持健康的身體」。

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(中時電子報)