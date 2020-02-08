屏東元宵節活動「六堆祈福尖砲城」2月8日、9日在屏東縣立運動公園舉行。（潘建志攝）

屏東元宵節活動「六堆祈福尖砲城」2月8日、9日在屏東縣立運動公園舉行，今年遇到武漢肺炎疫情，縣府特別加強防疫措施，縣長潘孟安在開幕會上除了小試身手丟擲鞭砲尖砲城，也呼籲大家從自身做起一起抗疫，並向伯公祈求國泰民安。

「尖砲城」是客家「攻砲城」說法，早期六堆客家先民來台開墾，為避免受其他族群來犯，設置類似烽火台功能的瞭望台，受到攻擊就點燃鞭砲，通知大家一起加強防禦與抗敵，後來演變為元宵時祈求平安的娛樂賽事。

百餘年來這項傳統在屏東萬巒鄉五溝水年年舉辦未曾中斷，縣府2010年將六堆祈福尖炮城活動列入全國客庄12大節慶之一，每年都吸引2萬人次選手與民眾參與，成為屏東重要的元宵及客家節慶活動。

今年除了尖炮城、跌三烏、盤花、作客市集、藝文表演等，也增加許多創新與文化意義的活動，包括以聲光特效取代傳統鞭炮的「聲光環保尖炮城」，傳遞祝福的「祈福香包」，及哈客劇場、客家獅等演出。

雖然尖砲城活動在空曠戶外，傳染風險較低，但縣府仍加強防疫工作，在4處出入口加強額溫槍量體溫，並配備酒精進行消毒。縣長潘孟安也下場投擲鞭砲體驗尖砲城，並上香祈求伯公保佑台灣不受疫情侵擾，也向民眾宣導相關防疫措施，不用太過驚慌。

(中時 )