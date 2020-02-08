受到武漢肺炎疫情影響，央視元宵晚會今(8日)特地取消現場觀眾參與錄影橋段，確實做好防疫工作。當主持人在節目開場講到：「此時此刻我們的觀眾席是空無一人。」更是讓大陸網友忍不住鼻酸，心情百感交集，萬分難受。
今年元宵節讓大陸網友特別難受，尤其是當看到央視元宵晚會台下空無一人的場景，忍不住難過留言「這段真的掉眼淚了」、「雖然消毒措施做得好，可是看到這場景心裡還是不踏實」、「硬是憋著沒哭，武漢加油，中國加油」。
(中時電子報)
受到武漢肺炎疫情影響，央視元宵晚會今(8日)特地取消現場觀眾參與錄影橋段，確實做好防疫工作。當主持人在節目開場講到：「此時此刻我們的觀眾席是空無一人。」更是讓大陸網友忍不住鼻酸，心情百感交集，萬分難受。
今年元宵節讓大陸網友特別難受，尤其是當看到央視元宵晚會台下空無一人的場景，忍不住難過留言「這段真的掉眼淚了」、「雖然消毒措施做得好，可是看到這場景心裡還是不踏實」、「硬是憋著沒哭，武漢加油，中國加油」。
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