百年宮廟風華-南屯萬和宮場次由李靜芳歌仔戲團帶來《金花囍事》。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

百年宮廟慶元宵！台中市政府文化局主辦「2020台中媽祖國際觀光文化節」系列活動，今晚元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮3間百年宮廟同時舉行，其中還有李靜芳歌仔戲團帶來《金花囍事》傳統戲曲表演，3場活動共聚集超過6000人在臺中各宮廟一同歡慶元宵佳節！

台中市政府文化局副局長施純福特別出席大甲鎮瀾宮場次。施純福表示，歡迎大家來參加台中媽祖國際觀光文化節，祈求媽祖保佑風調雨順、國泰民安，也希望全球都能平安渡過這次疫情。

大甲鎮瀾宮今天依民俗慣例，於下午6點舉行筊筶儀式，決定今年媽祖起駕日期為國曆3月19日晚上11時05分，文化局也會在當天舉辦觀禮台活動，邀請大家一起來恭送大甲媽祖起駕出城。

文化局於晚上7點於廟旁舉辦元宵晚會，現場大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、吳敏濟議員、新港奉天宮董事長何達煌、大甲區公所主任秘書李政文、外埔區公所主任秘書白植杰也到場盛情參與。

表演節目由藝想劇團帶來開場秀《舞神將》，緊接著由台中在地團隊臺中舞蹈團、迷思魔幻劇團、皇家兒童舞蹈團、狂夢藝術、Riona創意整合樂團等團隊演出，精彩表演讓現場觀眾大呼過癮，壓軸節目還有備受年輕族群喜愛的歌手陳隨意、郭婷筠、向蕙玲接力帶來膾炙人口的歌曲，讓現場氣氛熱到最高點！

大庄浩天宮有如玲舞蹈團、馬克樂團、非洲雜技團帶來精彩的表演，在南屯萬和宮則有李靜芳歌仔戲團帶來《金花囍事》這齣歡樂的愛情喜劇，帶領民眾重溫廟口看戲的美好時光。

除精采演出外，大甲鎮瀾宮場次準備了10組燈謎獎品送給參與的民眾，至服務臺填寫問卷可兌換大甲鎮瀾宮好神小吊飾，活動現場打卡還有機會獲得限量大甲媽祖明信片，其他宮廟場次則舉辦摸彩活動，開場前30分鐘於服務臺發放限量摸彩券。

文化局表示，4至5月還有豐原慈濟宮、社口萬興宮、北屯南興宮、臺中萬春宮、梧棲朝元宮及大肚萬興宮等宮廟將舉辦藝文匯演。活動詳情請上臺中市政府文化局網站：http：／／www.culture.taichung.gov.tw／。

2月8日元宵節百花齊放，「2020台灣燈會」同步在后里主展區璀璨登場！文化局邀請國內外優秀演藝團隊齊聚燈會，在主舞台、地方采風舞台等場地帶來精彩演出，包含高空特技展演《璀璨盛夜》及《寶島炫光巡邏隊》等演出精彩可期，邀請全國民眾一起遊臺中、賞花燈、看表演。

(中時 )